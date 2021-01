Alles aus bei Leon Content (19) und Martin! Der berliner YouTuber und TikTok-Star erfreut auf seinen Social-Media-Kanälen nicht nur mit neuen Videobeiträgen und Dance-Moves, sondern regelmäßig auch mit süßen Pärchenbildern von sich und seinem Liebsten Martin. Doch auf diese Art von Fotos müssen seine Follower von jetzt an verzichten. Leon verkündet die traurige Nachricht, dass er und sein Freund getrennte Wege gehen.

"Viele haben mitbekommen, dass ich gerade eine sehr schwierige Phase in meinem Leben habe", beginnt der 19-Jährige sein emotionales Statement auf Instagram. Direkt im Anschluss erklärt er dann, was der Grund für die schwere Zeit ist: "Ich bin nicht mehr mit meinem Freund zusammen. Er hatte einen sehr großen Fehler gemacht, den ich mit aller Mühe versucht habe, zu verzeihen. Aber seitdem ist unsere Beziehung immer mehr kaputt gegangen." Welchen Fehler Martin begangen hat, das lässt Leon aktuell noch offen. Fakt ist aber: Sein Herz ist gebrochen und er habe aktuell noch keinen Weg gefunden, mit der Situation umzugehen.

Ein Foto der beiden bleibt aber weiterhin auf dem Instagram-Account des Webstars. Eine lustige Aufnahme, auf dem er eine Babybauch-Attrappe trägt. Sein Ex kniet vor ihm und drückt ihm einen dicken Schmatzer auf den runden Bauch. Das Pic entstand in Anlehnung an eine neue Version des Computerspiels Sims. Dort können sogar Männer schwanger werden.

Instagram / leon.content Webstar Leon Content

Instagram / leon.content Leon Content mit seinem Freund, 2020

Instagram / leon.content Leon Content mit Boyfriend Martin

