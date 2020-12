Babybauch-Foto von Leon Content. Der 19-Jährige ist schon ein hohes Tier in der Influencer-Gemeinschaft, immerhin hat er schon über eine Million Follower bei Instagram. Der geoutete Homosexuelle erfreut seine Community immer wieder mit lustigen oder auch ernsten Beiträgen. Auch süße Liebes-Posts mit Freund Martin sind keine Seltenheit. Im Netz verwirrte der Berliner nun aber mit einem ungewöhnlichen Foto-Post – warum hat Leon (19) denn einen Babybauch?

Bei der Kugel handelt es sich natürlich nur um eine Attrappe. "Ich hab euch ja schon neulich in meiner Story erzählt, dass ich megagerne Sims spiele, weil man da superkreativ sein kann und viel mehr Freiheiten hat als im echten Leben", erklärt Leon in dem Instagram-Beitrag. Am meisten würde ihm an dem Spiel reizen, dass dort sogar Männer schwanger werden können. Auf dem Bild kniet sein aktueller Boyfriend Martin vor ihm auf dem Boden und küsst die Fake-Babykugel.

Jüngst sorgte Leon aber mit einem anderen Post für Aufsehen. Zusammen mit Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin Nathalie Bleicher-Woth (24), die offen lesbisch lebt, kämpfte er mit einem Foto gegen Homophobie. Dabei schrieben sie sich gegenseitig Schimpfwörter auf den Rücken, mit denen sie im Alltag immer wieder konfrontiert werden.

Instagram / leon.content Leon Content mit Boyfriend Martin

Instagram / leon.content Leon und Martin, 2020 in Berlin

Instagram / leon.content Leon Content mit seinem Freund, 2020

