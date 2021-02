Dieser Look steht auch nicht jedem! Nachdem TikTok-Star Leon Content (19) zuletzt vor allem mit der Trennung von seinem Freund Martin von sich reden gemacht und in den sozialen Medien offen über das Beziehungsende gesprochen hatte, lässt er seine Follower nun wieder vermehrt an den Sonnenseiten seines Lebens teilhaben. Dafür gibt es schließlich allen Anlass: Leons Vater Karsten feierte Geburtstag. Für die gemeinsame Party bekam er von seinem Sohn nicht nur einen mit Kerzen bestückten Kuchen, sondern auch das "passende" Outfit geschenkt: Karsten schlüpfte in ein entzückendes pinkfarbenes Prinzessinnenkleid.

Damit er sich an seinem Ehrentag auch wirklich wie ein König, ähm, eine Prinzessin fühlen konnte, gab es zu dem schmucken Dress dann auch noch ein goldenes Krönchen. "Hab für meinen Papa ein super schönes Geburtstagsoutfit rausgesucht... da er so gerne Mario spielt, habe ich ihm ein schönes Peach-Outfit erstellt", schrieb Leon unter die auf Instagram geteilten Bilder, die ihn neben seinem kostümierten Vater zeigen. "Happy Birthday, Papa", fügte er neben einigen lachenden Smileys sowie Torten- und Tröten-Emojis hinzu. Ob die der Prinzessin tatsächlich Karstens Lieblingsfigur aus den Videospielen ist, verriet Leon nicht. Sonderlich unwohl scheint sich sein Papa in dem Kleid allerdings nicht zu fühlen.

Auch die Follower des YouTubers zeigten sich ganz angetan von dem Look. "Ich liebe es", schrieb ein Nutzer unter den Beitrag. "Dein Papa ist ja so cool", kommentierte ein anderer User. Zu den weiteren Lobeshymnen auf den von Leon ausgewählten Aufzug gesellten sich ebenso viele Glückwünsche.

