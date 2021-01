Dani Dyer (24) genießt die Zweisamkeit mit ihrem Baby! Nachdem die ehemalige UK-Love Island-Gewinnerin im Sommer 2020 ihre erste Schwangerschaft hatte verkünden dürfen, meldete sie sich vor wenigen Tagen dann mit den nächsten süßen Neuigkeiten: Ihr Sohn Santiago ist endlich auf der Welt! Die frischgebackene Mutter will ihrem Spross natürlich besonders schöne Momente bei gemeinsamen Spaziergängen bescheren – und hat dafür nun extra geshoppt!

In ihrer Instagram-Story präsentiert der britische Reality-TV-Star jetzt seine neueste Errungenschaft: Einen nagelneuen Kinderwagen! Und über den Flitzer könnte sich Dani wohl kaum mehr freuen: "Ich bin so aufgeregt, mit meinen Sohnemann draußen eine Spazierfahrt mit meinem neuen Kinderwagen zu machen, der so schnell geliefert wurde!"

Dani scheint voll und ganz in ihrer Mutterrolle aufzugehen. Schon kurz nach der Geburt ihres Kindes hatte sie via Instagram verraten, wie vernarrt sie und ihr Partner Sammy Kimmence in den kleinen Santiago sind: "Wir sind in einer kompletten Baby-Blase und genießen jeden Moment. Wir können nicht glauben, dass er unser ist. Ich bin total verliebt und dankbar, seine Mama zu sein!"

Instagram / danidyerxx Dani Dyer im August 2020

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, UK-Reality-TV-Star

Instagram / sk__2796 Dani Dyer und Sammy Kimmence

