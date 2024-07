Dani Dyer, Ash Graham und Amy Childs: Sie bekamen Zwillinge!

Im Mai dieses Jahres hatte Dani Dyer (27) doppelten Grund zur Freude: Die Love Island-Bekanntheit wurde nicht nur zum zweiten Mal Mutter – sondern auch gleich doppelt! Mit einem Instagram-Post hieß sie ihre Zwillinge Summer und Star auf der Welt willkommen. Damit ist sie aber nicht die einzige Promi-Mama, die in den letzten Jahren Zwillingsgeschwister auf die Welt brachte! Auch Reality-TV-Kollegin Amy Childs (34) und Model Ashley Graham (36) freuten sich über doppeltes Baby-Glück.

Statistisch gesehen kommen immer mehr Zwillinge zur Welt – das bestätigte ein Forschungsteam der Universität Oxford. Demnach sei zwischen der ersten Hälfte der 1980er-Jahre und dem Beginn der 2010er-Jahre die Zahl der Zwillingsgeburten um ein Drittel gestiegen. Da scheint es logisch, dass sich auch die Promi-Mamas immer häufiger über zwei Knirpse gleichzeitig freuen dürfen. So ist unter anderem auch Superstar Angelina Jolie (49) Zwillingsmama! Insgesamt hat die Schauspielerin sechs Kinder – während sie drei davon als Adoptivkinder in ihre Familie aufgenommen hat, sind die im Jahr 2008 geborenen Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16) ihr leiblicher Nachwuchs. Dasselbe gilt für Beyoncé (42) und Amal Clooney (46)! Beide Frauen freuten sich im Jahr 2017 über Zwillingsgeburten. Sowohl die Sängerin als auch die Ehefrau von George Clooney (63) brachten jeweils einen Jungen und ein Mädchen auf die Welt.

Auch Francesca Farago (30) wird sich bald dem Club der Zwillingsmamas anschließen! Die "Too Hot to Handle"-Beauty und ihr Partner Jesse Sullivan (34) haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Instagram-Follower so nah wie möglich an der Schwangerschaft teilhaben zu lassen. Deshalb filmte das Paar auch die erste große Untersuchung, durch die die Influencer Aufschluss darüber bekamen, ob sie eines oder mehrere Kinder erwarten. "Heute werden wir herausfinden, wie viele Babys in meinem Bauch sind", erklärte Francesca aufgeregt in dem Clip.

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Angelina Jolie mit ihren Zwillingen Knox und Vivienne

Anzeige Anzeige

Instagram / francescafarago Francesca Farago mit Babybauch

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr erwartet, dass so viele Promi-Mamas Zwillinge zur Welt bringen? Ja, das dachte ich mir schon. Nein, das überrascht mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de