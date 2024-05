Extravagant: So feierte Dani Dyer Geburtstag ihrer Töchter!

Dani Dyer (27) feierte zusammen mit ihrer Familie den ersten Geburtstag ihrer Zwillinge Summer und Star – und scheute dafür weder Kosten noch Mühe! Wie ein Video auf Instagram zeigt, wurde ein riesiger Raum ganz nach dem Motto "Verzaubertes Märchen" dekoriert, inklusive rosa- und lilafarbener Ballons, Süßigkeiten und Feen-Aufsteller. Zudem organisierte sie für ihre zwei Mädchen ein Bällebad mit Rutsche, eine Hüpfburg sowie eine dreistöckige Torte – und konnte sogar auf einen Besuch von zwei Maskottchen in Form der Cartoon-Charaktere Minnie Maus und Bluey zählen.

Die ehemalige Gewinnerin des britischen Love Island legte sich aber nicht nur richtig ins Zeug für die Geburtstagsfeier ihrer Töchter, sondern widmete ihnen auch noch einen süßen Beitrag auf Instagram. Zu einem Foto, das Summer und Star im Partnerlook vor einem Luftballonbogen zeigt, schrieb Dani: "Unsere Zwillinge sind eins. Unglaublich, wie schnell dieses Jahr vergangen ist, eine Menge Spaß, Wahnsinn, Tränen und wir haben es komplett gemeistert." Sie fügte außerdem hinzu, wie viel Glück sie in ihr Leben und das ihres Partners Jarrod Bowen (27) gebracht haben. "Euch wachsen zu sehen war etwas ganz Besonderes und wir können es kaum erwarten, noch mehr besondere Erinnerungen zu schaffen. Für immer und ewig unsere kleinen Lieblinge, ihr bedeutet uns die Welt und noch mehr", schwärmte sie.

Aber auch wenn Dani absolut verliebt in Summer und Star sowie Söhnchen Santiago ist, gab sie im Netz bereits zu, es als dreifache Mama nicht immer leicht zu haben. Während einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie sie sich in ihrer neuen Rolle eingefunden habe. "Ich werde nicht lügen, es ist schwer. Es ist erstaunlich, aber man muss einfach – so gut es geht – eine Routine finden, würde ich sagen. Aber ich liebe es und würde es um nichts in der Welt ändern", lautete die Antwort der 27-Jährigen.

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer mit ihrem Zwillingen im Juni 2023

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und ihr Sohn Santiago

