"Für immer wir": Dani Dyer und Jarrod Bowen sind verlobt!

Dani Dyer (27) und ihr Partner Jarrod Bowen (27) haben großartige Neuigkeiten zu verkünden: Sie haben sich verlobt! Diese herzerwärmende Nachricht teilt das Traumpaar heute mit der ganzen Welt. Auf Instagram postet die Fernsehpersönlichkeit einen Schnappschuss, auf dem die beiden zusammen auf einer Yacht posieren. Inmitten der idyllischen Kulisse stellte der Fußballspieler seiner Partnerin offenbar die entscheidende Frage. Die Schauspielerin präsentiert voller Stolz ihren Verlobungsring und verfasst als Bildunterschrift: "Für immer wir."

Jarrod ist sehr gut mit ihrem berühmten Vater Danny Dyer (46) befreundet, von dem er sich laut People bereits seinen Segen holte. Doch nicht nur Danis Papa ist völlig hin und weg von der Verlobung, sondern auch zahlreiche Fans des Dreamteams! So schwärmen in den Kommentaren unter dem neuen Beitrag etliche Anhänger in den höchsten Tönen von diesem Schritt. Sie schreiben "Ich bin so, so glücklich für euch!" oder "Ich kann nicht aufhören zu lächeln! Das ist die beste Nachricht des Tages."

Die einstige UK-Love Island-Gewinnerin und ihr jetziger Verlobter sind schon seit Dezember 2021 in einer Beziehung. Im Mai vergangenen Jahres freuten sie sich riesig über den ersten gemeinsamen Nachwuchs: Sie bekamen ihre Zwillinge Summer und Star. Doch schon seit Längerem schien für Dani die ersehnte Hochzeit mit ihrem Schatz ein Thema zu sein. Bei einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal verriet sie bereits vor wenigen Monaten, dass sie sehnsüchtig auf einen Antrag wartet.

Anzeige Anzeige

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Verkündung der Verlobung? Ich finde es sehr niedlich! Für mich wirkt es etwas protzig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de