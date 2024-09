Dani Dyer sucht verzweifelt Hilfe für kranke Tochter Star

Die Fernsehpersönlichkeit Dani Dyer (28) hat bekannt gegeben, dass ihre Tochter Star an der Hand-Fuß-Mund-Krankheit erkrankt ist und wandte sich über soziale Medien an ihre Fans. In ihrer Instagram-Story bat sie um Hilfe und Ratschläge für ihre kleine Tochter. "Star hat Hand-Fuß-Mund, und man kann nichts dagegen tun, oder? Ich habe gesucht und gesucht, aber gibt es irgendwelche Mittel, weil sie so sehr kratzt, dass sie blutet", sagte sie verzweifelt.

Im Hintergrund waren ihre weinenden Zwillingstöchter zu hören, während sie erklärte, dass sie mit dem Arzt telefoniert habe, aber wisse, dass dieser eigentlich nichts tun könne. Besorgt fügte sie hinzu: "Jetzt schaue ich Summer an und denke: 'Du wirst es auch bekommen.' Ich habe das Gefühl, dass wir ständig mit Krankheiten zu kämpfen haben." Dani erwähnte zudem, dass vor wenigen Wochen ihr Sohn Santiago Impetigo hatte, dann Windpocken, und dass Star ebenfalls etwas Impetigo bekam. "Ich kann das Haus nicht verlassen!", klagte sie.

Dani, die mit ihrem Verlobten Jarrod Bowen (27) die Zwillinge Star und Summer sowie ihren Sohn Santiago großzieht, teilt oft Einblicke in ihr Familienleben. Als Tochter des bekannten Schauspielers Danny Dyer (47) gewann sie selbst durch ihre Teilnahme an der Dating-Show Love Island an Bekanntheit. Trotz der Herausforderungen als dreifache Mutter zeigt sie sich auf Social Media stets offen und ehrlich über die Höhen und Tiefen des Elternseins. Ihre Fans schätzen ihre Authentizität und unterstützen sie in schwierigen Zeiten.

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer mit ihren Kindern

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und Jarrod Bowen im Februar 2024

