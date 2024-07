Fünfstellig: So viel hat Dani Dyers Verlobungsring gekostet

Für diesen Klunker musste Jarrod Bowen (27) ziemlich tief in die Taschen greifen! Vor wenigen Tagen hielt der Fußballer um die Hand seiner Freundin Dani Dyer (27) an – und zwar mit einem sehr wertvollen Schmuckstück! Der Verlobungsring, der aus einem großen Diamanten im Ovalschliff und einem Band mit kleineren Brillanten besteht, wurde von einem Schmuckexperten auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt. "Der Diamant in der Mitte des Rings hat etwa vier Karat und ist wahrscheinlich 91.871 Euro wert", erklärte Mike Fried, der Geschäftsführer einer Edelsteinfirma, gegenüber Daily Mail.

Offenbar hat Jarrod für seinen Heiratsantrag keinerlei Kosten und Mühen gescheut. Neben dem teuren Verlobungsring überlegte er sich auch einen ganz besonderen Plan, um seiner Liebsten die Frage aller Fragen zu stellen. Wie Dani auf Instagram teilte, ging er im Urlaub in Spanien vor ihr auf die Knie – offenbar auf einer Jacht. "Für immer wir", schrieb die UK-Love Island-Bekanntheit zu ein paar Schnappschüssen des Antrags, auf denen sie mit ihrem Verlobten überglücklich in die Kamera strahlt. Auch ihren großen Klunker zeigt sie auf einem Foto stolz in die Kamera.

Dani und der West-Ham-United-Spieler gehen mittlerweile seit rund dreieinhalb Jahren zusammen durchs Leben. Im Mai vergangenen Jahres durften die beiden gleich zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen: ihre Zwillinge Summer und Star. Die 27-Jährige hat bereits einen Sohn aus ihrer Beziehung mit ihrem Ex-Freund Sammy Kimmence, von dem sie sich getrennt hatte, als dieser wegen Betrugs eine dreieinhalbjährige Haftstrafe auferlegt bekam.

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer im April 2023

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer mit ihren Kindern

