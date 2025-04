Dani Dyer plant große "Bridgerton"-Hochzeit mit ihrem Jarrod

Dani Dyer (28) steht kurz davor, Fußballspieler Jarrod Bowen (28) das Jawort zu geben! Für ihre Traumhochzeit hat sich die ehemalige UK-Love Island-Gewinnerin ein ganz besonderes Thema ausgesucht: Die Feier, die im nächsten Monat in der englischen Landschaft stattfindet, wird im Stil der beliebten Serie Bridgerton gestaltet. Doch bevor Dani zu ihrer großen Liebe schreitet, verbringt sie die Nacht vor der Hochzeit traditionell bei ihren Eltern, dem Schauspieler Danny Dyer (47) und seiner Frau Jo. Wie die Braut gegenüber The Sun verrät, wird ihr Vater sie an ihrem großen Tag zum Altar führen – ihre Zwillingstöchter Star und Summer werden als Blumenkinder einen besonderen Auftritt haben.

Anders als ihre extravagante Verlobung ist die Hochzeit bewusst kleiner und intimer gehalten. Dani und Jarrod haben sich für weniger als 50 Gäste entschieden, darunter nur enge Freunde und ihre engste Familie. Neben dem Brautpaar spielen auch Geschwister und Freunde eine wichtige Rolle: Jarrods kleiner Bruder und Danis Sohn Santi aus einer vorherigen Beziehung werden als Pagen die Gäste an ihre Plätze führen, während ihr Bruder Arty als Groomsman eingeplant ist.

Dani und Jarrod sind seit 2021 ein Paar und haben sich nach einer ungewöhnlichen Nachbarschaftsbekanntschaft ineinander verliebt. Nachdem Jarrod Dani mehrmals irrtümlich zugestellte Pakete gebracht hatte, funkte es zwischen den beiden. Ein Jahr nach der Geburt ihrer Zwillinge Star und Summer hielt der West-Ham-United-Spieler 2024 schließlich während eines Bootsausflugs auf Ibiza um Danis Hand an. Für die Dreifach-Mama, die zuvor einige Schicksalsschläge in ihrem Liebesleben verkraften hatte müssen – darunter das Scheitern ihrer Beziehung mit dem Vater ihres ersten Sohnes Santiago –, ist diese Hochzeit ein Neuanfang. Die Inspiration für ihre Liebe und Ehe schöpft sie aus der langen und beständigen Beziehung ihrer Eltern, die für Dani vor allem in schwierigen Zeiten immer ein Vorbild waren.

Instagram / danidyerxx Dani Dyer bei ihrem Junggesellinnenabschied im April 2025

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer

