Die Fans von Nicolas Puschmann (29) und Lars Tönsfeuerborn (30) dürfen jubeln! Im vergangenen November gab das Prince Charming-Traumpaar kurz nach seinem ersten Jahrestag völlig überraschend seine Trennung bekannt – ein großer Schock für ihre Community, schließlich wirkten die zwei superglücklich miteinander. Tatsächlich haben die beiden sich offenbar aufgerappelt und wollen ihrer Liebe noch eine Chance geben: Lars und Nicolas sind wieder zusammen!

Das verkündete Lars jetzt überglücklich auf Instagram. "Ihr Lieben, wie so oft im Leben scheinen die Dinge manchmal anders als sie sind. Und wie so oft, braucht es im Leben auch mal eine zweite Chance und diese möchte ich mir jetzt zusammen mit Nicolas Puschmann geben." Die letzten Wochen seien für sie beide nicht einfach gewesen und sie hätten einige falsche Entscheidungen getroffen – dennoch sagt Lars jetzt ganz klar: "Ich bin mir meiner Gefühle für Nicolas mehr als sicher."

Wie es zu ihrer Versöhnung kam, werden ihre Fans aber wohl nicht erfahren. Denn Lars betont weiter: "Da wir beide keine Menschen sind, die schnell aufgeben, möchten wir unseren gemeinsamen Weg weitergehen. In diesem Zusammenhang bitten wir um euer Verständnis, dass wir die Beziehung in Zukunft privater halten möchten." Abschließend beteuert der Dschungelshow-Star: "Ich weiß nur eins, ich liebe diesen Mann und möchte ihn in meinem Leben nicht missen und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen."

Getty Images Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann, Dezember 2019

Instagram / nicolaspuschmann Die "Prince Charming"-Stars Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann

Instagram / larstoensfeuerborn Die "Prince Charming"-Stars Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann

