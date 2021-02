Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass neben Lucas Cordalis (53) und dem Dschungelshow-Gewinner Filip Pavlovic (26) auch Harald Glööckler (55) ins Dschungelcamp 2022 einziehen wird. Um dort die ekligen Challenges zu bewältigen und als Dschungelkönig die Show zu verlassen, will er sich intensiv vorbereiten. Dafür hat der ehemalige Let's Dance-Juror bereits einen Plan ausgearbeitet und verraten, dass er auch äußerlich etwas ändern will. Unter anderem plant Harald Glööckler eine Brust-OP.

"Wenn ich schon in den Dschungel gehe, dann bitte auch in absoluter Top-Form. Ich überlege, ob ich mir die Brüste mache lasse", verriet der pompöse Modedesigner gegenüber Bild. Der 55-Jährige wolle jedoch nicht aussehen wie Barbie, sondern vielmehr wie Ken mit Brustimplantaten. Harald gestand: "Da muss etwas aufgepumpt werden. Wenn man 56 wird, dann passiert nichts mehr von allein, da muss man zu härteren Maßnahmen greifen." Der Strassliebhaber wolle, dass alle vor Neid erblassen, wenn er den Raum betritt. "Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir an der Hüfte ein wenig absaugen und den Hintern etwas aufpolstern", fügte Harald hinzu.

Neben chirurgischen Eingriffen will der Modezar sich auch auf die Bedingungen im australischen Camp vorbereiten. "Ich werde sicher in diesem Jahr mal ein paar Nächte im Freien schlafen. Und mit Hunger kann ich auch gut umgehen", erklärte er. Nervös ist der Glööckler trotzdem: "Natürlich habe ich die Hosen jetzt schon voll."

Getty Images Harald Glööckler bei der Premiere von "Fünf Freunde 4"

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler im Juni 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler, Dschungelcamp-Kandidat 2022

