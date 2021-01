Harald Glööckler (55) überraschte seine Fans gleich mit zwei Meldungen! Bei seinem Auftritt in der Dschungelshow, die dieses Jahr aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise in Hürth anstatt wie gewohnt in Australien stattfindet, machte es der Modedesigner offiziell: Er wird 2022 als Kandidat neben Lucas Cordalis (53) und Filip Pavlovic (26) in dem beliebten Reality-Format zu sehen sein! Doch als wären diese Neuigkeiten nicht genug, fiel den Zuschauern noch etwas ganz anderes ins Auge: Harald hat sich optisch ganz schön verändert!

Dass der Strassliebhaber in Sachen Beauty gerne mal nachhelfen lässt, ist kein Geheimnis. Doch in der Ersatz-Show war es nicht etwa sein Gesicht, das für Aufmerksamkeit sorgte, sondern viel mehr seine Figur: Harald ist deutlich erschlankt! "Du siehst fantastisch aus, wo ist der Rest von dir hin?", stellte der Moderator Daniel Hartwich (42) erstaunt fest. So habe der ehemalige Let's Dance-Teilnehme satte 20 Kilo in den vergangenen Wochen verloren. "Und dann habe ich mein Gewicht gehalten, trotz Corona und Lockdown", erzählte er stolz.

Über die Chance, im kommenden Jahr im Dschungel mit von der Partie zu sein, habe sich Harald sehr gefreut. Er sei vor allem auf die Herausforderungen und die Aufgaben, die ihn im Camp in Down Under erwarten werden, gespannt. Er sehne sich nach Abwechslung, da er die meiste Zeit wie die meisten Leute während der Pandemie zu Hause verbracht habe.

Anzeige

Roger Murmann / Future Image / ActionPress Harald Glööckler auf der Frankfurter Buchmesse 2019

Anzeige

Getty Images Harald Glööckler in München, August 2018

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler zu Gast im Dschungelshow-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de