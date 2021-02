Gisele Bündchen (40) und Tom Brady (43) schweben auch nach fast zwölf Ehejahren noch auf Wolke sieben! 2006 war das Supermodel auf ein Blind-Date mit dem NFL-Star gegangen – und stand drei Jahre später mit ihm vor dem Traualtar: Im Februar 2009 gaben sich die Turteltauben das Jawort und scheinen über diese Entscheidung auch über ein Jahrzehnt später noch mehr als glücklich zu sein: Mit ein neuem Post zeigen die beiden ihren Usern, dass sie noch immer schwer verliebt sind!

Die 40-Jährige teilt auf Instagram ein neues Bild, das an das Happy End eines romantischen Liebesfilms erinnert: Darauf sind sie und Tom zu zweit am Strand vor einem wunderschönen Sonnenuntergang zu sehen. Passend zu dem Anlass setzen die beiden zu einem Kuss an – weshalb Gisele das Bild einfach für sich sprechen lässt und ihrem Mann keine erklärenden Worte dazu widmet, sondern lediglich ein rotes Herz postet.

Erst zu Silvester hatte Tom ein ähnliches Bild geteilt: Darauf posieren er und seine Liebste ebenfalls vor einem romantischen Sonnenuntergang. Der Football-Spieler nutze den Post, um seiner Herzensdame eine süße Liebeserklärung zu machen: "Während die Sonne im Jahr 2020 untergeht, möchte ich meiner Frau für die Liebe und die positive Energie danken, mit der sie meine Träume immer unterstützt."

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, 2017

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der Met Gala 2018

