Wollen Danni Büchner (42) und Ennesto Monté (45) bald gemeinsamen Nachwuchs? Die Reality-TV-Stars sind schon seit einigen Monaten zusammen und trotz kurzzeitiger Trennungsgerüchte scheint es zwischen den beiden richtig gut zu laufen. Auch die Kids der beiden TV-Gesichter haben sich bereits kennengelernt und verstehen sich sehr gut. Könnten sich die Turteltauben auch vorstellen, ein weiteres Mitglied in ihrer Patchwork-Familie willkommen zu heißen – wollen sie ein Baby zusammen?

Das will ein Follower in einem Instagram-Livestream wissen: "Wollen ist das falsche Wort. Eigentlich nicht. Das wollen wir nicht. Aber ich meine, wir schlafen ja miteinander. Manchmal sogar sehr intensiv, das kann passieren. Aber dass wir sagen: Wir wollen das – eher nicht", erklärt Ennesto. Babyplanung steht also bisher nicht auf der To-do-Liste des Paares.

Auch Hochzeit ist kurze Zeit Thema bei ihrem Netzauftritt: "Danni hat auch gesagt, sie wolle nicht mehr heiraten. Aber wenn ich dich fragen würde, würdest du ja sagen! Egal, was du jetzt sagst", beginnt Ennesto. Doch mit den nächsten Beziehungsschritten würden sie sich noch Zeit lassen – schließlich stünden sie erst ganz am Anfang.

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Dezember 2020

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

