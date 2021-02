Die Rufe der "Grisha"-Fans sind tatsächlich erhört worden! Im Jahr 2012 erschien mit "Goldene Flammen" das erste Buch der erfolgreichen Fantasy-Trilogie von Autorin Leigh Bardugo – hier wird die Geschichte der Kartografin Alina erzählt, die entdeckt, dass sie übernatürliche Fähigkeiten hat. Rund neun Jahre später gibt es Riesenneuigkeiten für die begeisterten Leser: Die "Grisha"-Reihe wurde endlich verfilmt und kommt als Serie zu Netflix!

Das verkündete der Streamingdienstanbieter jetzt auf Instagram. Die Serie wird wie der erste Originalbuchtitel "Shadow And Bone" heißen – und erscheint schon am 23. April 2021 auf Netflix! Die Hauptrolle der Alina übernimmt die britische Schauspiel-Newcomerin Jessi Mei Li. Erste Bilder vom Set zeigen: Die Szenerie, die an das historische Russland angelehnt ist, ist richtig schön mystisch und düster!

Die Fans des sogenannten "Grishaverse", das auch die Spin-off-Buchreihe "Six Of Crows" umfasst, sind natürlich total aus dem Häuschen! Unter dem Instagram-Beitrag finden sich etliche begeisterte Kommentare. "Oh mein Gott! Beste Nachricht überhaupt, ich habe so lange darauf gewartet", jubelt eine Nutzerin. "Ich weine gerade vor Freude", schreibt eine weitere.

ATTILA SZVACSEK/NETFLIX Danielle Galligan und Calahan Skogman in "Shadow And Bone"

DAVID APPLEBY/NETFLIX Archie Renaux und Jessi Mei Li in "Shadow And Bone"

DAVID APPLEBY/NETFLIX Archie Renaux in "Shadow And Bone"

