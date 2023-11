Netflix-Serie "Shadow and Bone" wird nicht mehr weitergehen!

Fans müssen jetzt ganz stark sein! Die Serie Shadow and Bone basiert auf den Büchern von Leigh Bardugo und lässt die Herzen von sämtlichen Fantasy-Fans höherschlagen. Da ist es kaum verwunderlich, dass die Geschichte rund um die Grisha erst eine zweite Staffel bekam. Die Zuschauer fieberten bereits einer Rückkehr von Ben Barnes (42), Jessie Mei Li (28), Freddy Carter und Co. entgegen – doch vergeblich. "Shadow and Bone" soll nicht mehr weitergehen!

Diese traurigen Nachrichten verkündet nun Deadline. Laut des Magazins werde Netflix die Fantasy-Serie einstampfen. Diese Entscheidung sei bloß eine Woche nach dem Ende des SAG-AFTRA-Streiks getroffen worden, während zahlreiche Unternehmen noch immer die streikbedingten Produktionsstillstände bewerten.

Wie es um das geplante Spin-off zu den sogenannten Krähen steht, ist allerdings nicht bekannt. Zum Start der zweiten Staffel war verkündet worden, dass die Gruppe rund um Kaz, Inej, Jesper, Nina, Matthias und Wylan eine eigene Serie bekommen soll. Dem Projekt habe Netflix bereits grünes Licht gegeben und auch das Drehbuch sei bereits fertig. "Es ist das Beste, was mein Team bisher geschrieben hat", hatte Showrunner Eric Heissner im Interview mit Comicbook.com geschwärmt.

Dávid Lukács/Netflix Jessie Mei Li in "Shadow and Bone"

Courtesy of Netflix Ben Barnes in "Shadow and Bone"

David Appleby/Netflix Amita Suman, Freddy Carter, Archie Renaux und Kit Young in "Shadow and Bone"

