Starttermin der zweiten "Shadow and Bone"-Staffel steht fest

Alina, Mal, Kaz und Co. kehren bald zurück! Die Netflix-Serie Shadow and Bone basiert auf den Büchern von Leigh Bardugo und schlug bei den Fantasy-Fans ein wie eine Bombe. Da die Geschichte rund um die Grisha aber längst noch nicht zu Ende erzählt wurde und großen Anklang fand, ist es nicht verwunderlich, dass bereits kurz nach der Veröffentlichung eine zweite Staffel angekündigt wurde. Nun gab der Streamingdienst den genauen Starttermin für die Fortsetzung von "Shadow and Bone" bekannt!

Am 16. März werden die Fans auf Netflix wieder in die Welt der Grisha entführt und können sich gleich auf vier neue Charaktere freuen! Die dürften für die eingefleischten Fans der Bücher keine Unbekannten sein: Wylan Van Eck und Nikolai Lantsov werden in der zweiten Staffel dazustoßen! Verkörpert werden die beiden von The Witcher-Star Jack Wolfe und Patrick Gibson. Aber auch die Zwillinge Tolya und Tamar, gespielt von Lewis Tan und Anna Leong Brophy, geben ihr Debüt.

Ein Wiedersehen geben wird es mit Jessie Mei Li (27) als Alina Starkov, Archie Renaux (25) als ihr Freund Mal und Ben Barnes (41) in der Rolle des General Kirigan. Doch auch auf die Krähen dürfen sich die Zuschauer wieder freuen. So sind ebenfalls Freddy Carter als Kaz Brekker, Kit Young als Jesper Fahey und Amita Suman als Inej Ghafa erneut mit am Start!

Anzeige

David Appleby/Netflix Amita Suman, Freddy Carter, Archie Renaux und Kit Young in "Shadow and Bones"

Anzeige

KATALIN VERMES/NETFLIX Anna Leong Brophy, Lewis Tan, Patrick Gibson und Jack Wolfe

Anzeige

DÁVID LUKÁCS/NETFLIX Ben Barnes in "Shadow and Bone"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de