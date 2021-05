Schon jetzt können sicherlich viele Zuschauer die "Shadow and Bone"-Fortsetzung kaum erwarten! Am 23. April feierte die langersehnte Verfilmung des ersten Buchs aus der "Grisha"-Reihe von Autorin Leigh Bardugo Premiere. Die düstere Geschichte rund um Sonnenkriegerin Alina Starkov (Jessie Mei Li, 25), ihren besten Freund Maljen Oretsev (Archie Renaux, 23) und General Kirigan (Ben Barnes, 39) begeisterte gleich zahlreiche Netflix-Nutzer. Sicherlich brennen die Fans jetzt darauf zu erfahren, wie die packende Story weitergeht. Die Buchvorlage gibt hier Aufschluss...

Achtung, Spoiler! Wer nicht erfahren will, was vermutlich in der zweiten Staffel von "Shadow And Bone" passieren wird, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Die erste Staffel der Fantasy-Serie endet mit dieser grauenerregenden Szene: Der totgeglaubte General Kirigan kämpft sich erfolgreich aus der Schattenflur – und hat sich mithilfe seiner Macht offenbar neue, fiese Kreaturen geschaffen. Was bedeutet das für seine Hassliebe Alina? Im Originalroman "Siege and Storm", auf Deutsch "Eisige Wellen", ist die Grisha eigentlich die ganze Zeit mit der Flucht vor dem Dunklen beschäftigt. Dabei wird sie natürlich unterstützt, nicht nur von ihrem BFF Mal, sondern auch von einem ganz neuen Charakter: Der Abenteurer nennt sich Nikolai Lantsov alias Stormhond und ist der zweitgeborene Sohn des Königs von Ravka.

Eine Frage, die sich bestimmt schon viele Zuschauer der Netflix-Adaption gestellt haben: Wann kommen Alina und Mal endlich zusammen? Die Antwort lautet: Im zweiten Buch – und somit wohl auch in der zweiten Staffel. Aber obwohl die beiden Waisenkinder tiefe Gefühle füreinander hegen, läuft ihre Liebesgeschichte leider nicht so ganz ohne Drama ab...

DAVID APPLEBY/NETFLIX Jessie Mei Li in "Shadow and Bone"

COURTESY OF NETFLIX Ben Barnes alias General Kirigan in "Shadow and Bone"

COURTESY OF NETFLIX Jessie Mei Li und Archie Renaux in "Shadow and Bone"

