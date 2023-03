"Shadow and Bone"-Spin-off: Die Krähen bekommen eigene Serie

Auf Netflix schlagen derzeit die Herzen der Fantasy-Fans höher. Die Serie Shadow and Bone basiert auf den Büchern von Leigh Bardugo und schlug auf dem Streamingdienst ein wie eine Bombe. Da ist es kaum verwunderlich, dass die Geschichte rund um die Grisha erst vor wenigen Tagen eine zweite Staffel bekam. Nun soll jedoch für weiteren Nachschub gesorgt werden – Die Krähen bekommen nämlich nun ihre eigene Serie!

In "Shadow and Bone" hat die Gruppe rund um Kaz, Inej, Jesper, Nina, Matthias und Wylan sich bereits auf das ein oder andere Abenteuer begeben. Die Macher arbeiten jedoch bereits daran, ihnen ihre eigene Serie zu geben und somit auch die Krähen-Saga der Autorin auf die Bildschirme zu bringen. Netflix hat dem bereits grünes Licht gegeben und sogar das Drehbuch steht bereits in den Startlöchern! "Es ist das Beste, was mein Team bisher geschrieben hat", schwärmt Showrunner Eric Heissner im Interview mit Comicbook.com.

In einem vorigen Interview mit EW wurde bereits deutlich, dass die Macher anstreben, beide Serien gleichzeitig fortzusetzen. Heissner freue sich darüber, die beliebten Charaktere mit einer eigenen Serie "weiter ausbauen“ zu können.

Der Cast von "Shadow and Bone"

Freddy Carter und Amita Suman in "Shadow and Bone"

Jack Wolfe, Danielle Galligan, Freddy Carter und Kit Young in "Shadow and Bone"

