Erwartet Cardi B (28) etwa erneut Familienzuwachs? Die Rapperin blickt auf ein turbulentes Jahr zurück: Eigentlich war zwischen ihr und Offset (29), dem Vater ihres Töchterchens Kulture (2) alles aus – letztendlich versöhnte sich das Paar aber wieder, sehr zur Freude aller Fans. Nun sorgte die "WAP"-Interpretin allerdings erneut für Gesprächsstoff: Setzt ein weiteres gemeinsames Kind dem Liebes-Comeback der beiden Musiker etwa die Krone auf?

Auf Instagram heizte die 28-Jährige die Gerüchteküche an. Cardi präsentierte sich in einem gewohnt heißen Outfit. Denim-Dessous und ein XXL-Mantel setzten die Kurven der Beauty in Szene. Jedoch legte die Grammy-Gewinnerin wohl Wert darauf, einen bestimmten Bereich ihres Körpers zu bedecken – und zwar ihren Bauch. Als wäre das noch nicht genug Raum für Spekulationen, sorgte die Aussage der US-Amerikanerin für Aufregung im Netz: "Ich habe morgen eine Ankündigung zu machen." Ob Cardi hier wohl eine weitere Schwangerschaft anteasert?

Die Follower sind sich zumindest sicher, dass das Paar schon bald ein weiteres Familienmitglied begrüßen darf. "Sie ist garantiert schwanger – ich sehe doch, wie sie den Mantel hält. Herzlichen Glückwunsch", mutmaßt einer von vielen Usern auf Instagram.

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B, Oktober 2018 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Cardi B (r.) mit ihrer Tochter Kulture Kiari Cephus, Juni 2020 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de