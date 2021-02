Falscher Trennungsalarm bei Jesy Nelson (29)? Für die Musikerin kam es in den vergangenen Wochen ganz schön dicke! Kurz nachdem sie ihren Ausstieg aus ihrer Girlband Little Mix verkündet hatte, musste sie auch einen privaten Rückschlag verkraften: Die Beziehung zu ihrem Ex Sean Sagar ist nach neun gemeinsamen Monaten zerbrochen – eigentlich! Angeblich sollen die beiden ihrer Liebe nun aber doch noch eine Chance gegeben haben.

Das behauptete zumindest ein Insider im Gespräch mit The Sun: "Es war wirklich ein bisschen albern alles. Sie hatten einen kleinen Streit unter Verliebten, sind jetzt aber wieder zusammen." Angeblich seien die beiden nun total glücklich – vor allem Jesy. Ihr On-off-Lover sei im zweiten Beziehungsanlauf jetzt nämlich besonders lieb zu ihr. "Er tröstet sie, weil sie gerade viel Unterstützung braucht", verriet die anonyme Quelle weiterhin.

Tatsächlich sollen die Turteltauben dieses Mal auch noch einen neuen Schritt als Paar gewagt haben. Der Fate: The Winx Saga-Darsteller soll bei seiner Freundin eingezogen sein, um trotz Lockdown möglichst viel Zeit mit ihr verbringen zu können. "Das bedeutet, dass keiner von ihnen allein sein muss", betonte der Insider.

Anzeige

Getty Images Sean Sagar bei einer Pre-Grammy-Party in L.A. im Februar 2019

Anzeige

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sean Sagar bei der "Blue Story"-Premiere in London im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de