Ist Jesy Nelson (29) etwa schon wieder Single? Die ehemalige Sängerin der Girlband Little Mix hatte sich erst im Oktober 2020 mit großen Liebes-News bei ihren Fans gemeldet und verraten, dass Schauspieler Sean Sagar ihr Herz erobert hat. Die beiden sollen bereits seit April zusammen gewesen sein und obwohl sie eigentlich extrem glücklich miteinander zu sein schienen, hielt ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit: Nach nur neun Monaten gehen die Ex-Turteltauben schon wieder getrennte Wege!

Wie ein Vertrauter jetzt gegenüber dem britischen Magazin The Sun erklärt, hat sich Jesy kürzlich nicht nur von ihren einstigen Bandmitgliedern verabschiedet, sondern auch von ihrem Freund: "Der Lockdown hat es ihnen zu schwer gemacht, darum nehmen sich Jesy und Sean nun Zeit für sich", so der Insider. Die Musikerin wolle sich selbst nun an erste Stelle setzen.

Dass sie sich Zeit für sich nehmen und sich um ihre mentale Gesundheit kümmern will, war auch der Grund für Jesys Bruch mit Little Mix. X Factor-Star Myles Stephenson glaubt, dass der Schritt extrem wichtig für sie gewesen ist: "Wir alle wissen, dass sie Probleme mit Menschen hatte, die sie auf Social Media getrollt haben. Daher denke ich, dass sie eine sehr kluge Entscheidung getroffen hat, die ihr vielleicht sogar das Leben gerettet hat", so der 29-Jährige in einem Interview mit dem Magazin Metro.

Jesy Nelson, britische Musikerin

Jesy Nelson, Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock, Little-Mix-Bandmitglieder

Myles Stephenson bei den Good Morning Britain 1 Million Minutes Awards, 2020

