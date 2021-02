Flirts, Küsse und sogar Sex? Am 21. Januar startete die zweite Staffel von Are You the One?. Auch in diesem Jahr machen sich wieder 20 Singles auf die Suche nach ihrem perfekten Partner. Zwar werden nur die beiden ersten Folgen des Sozialexperiments und dessen Gastgeberin Sophia Thomalla (31) im TV ausgestrahlt, während der restliche Verlauf auf der Streamingplattform TVNow gezeigt wird – doch bereits der Trailer zur neuen Runde macht Lust auf mehr. Geht es diesmal etwa noch verrückter zur Sache?

Und ob! "Bei 'Are You the One' geht es jetzt noch mehr ab", lauten bereits Sophias erste Worte im RTL-Vorspann. Damit hat die Moderatorin definitiv nicht zu viel versprochen: Neben intimen Kuscheleinheiten, fiesen Zickereien und heißen Zungenküssen scheinen die Kandidaten auch vom Schäferstündchen vor laufenden Kameras nicht abgeneigt zu sein. Welche Turteltauben dabei über einander herfallen, ist allerdings noch nicht ersichtlich. Ob sie vor lauter Gefühlen möglicherweise ihr Ziel – den wissenschaftlich bewiesenen Idealpartner zu finden – aus den Augen verlieren?

Sollte es den Teilnehmern gelingen, ihr "Perfect Match" zu finden, wartet jedenfalls eine satte Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro auf sie. Den Liebespaaren der ersten Staffel ist diese Aufgabe geglückt: Sie haben durch Dates, Challenges und das Kennenlernen innerhalb der Villa tatsächlich alle Paare ermittelt und teilten sich nach Ende der Show den gefüllten Pott untereinander auf.

