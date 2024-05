Harry Styles und Taylor Russell sollen sich getrennt haben

Ist bei den beiden wieder alles aus und vorbei? Schon seit über einem Jahr sollen sich Harry Styles (30) und Taylor Russell (29) daten – bestätigt haben sie das aber nie. Nun soll zwischen dem Sänger und der Schauspielerin aber Schluss sein, wie ein Insider gegenüber The Sun ausplaudert. "Harry und Taylor haben ihre Beziehung beendet. Sie haben nach ihrer Reise nach Japan eine schwere Zeit durchgemacht und nehmen sich jetzt eine Auszeit", führt die Quelle aus. Die Reise nach Japan war bereits im April gewesen – offenbar sind sie schon seitdem nicht mehr zusammen.

Weiter führt der Informant aus, dass der "Golden"-Interpret und seine Liebste eigentlich eine schöne Zeit hatten – aber auch sehr weit voneinander entfernt gelebt haben. "Er war in Amerika und sie war in London. Sie waren ein schönes Paar und es war offensichtlich, dass Taylor Harry glücklich gemacht hat. Die Dinge haben sich jedoch in letzter Zeit angespannt und sie haben sich eine Auszeit genommen", meint der Insider.

Ihre Beziehung haben der One Direction-Star und die "Bones and All"-Darstellerin stets unter Verschluss gehalten. Nur hin und wieder zeigten sie sich zusammen in der Öffentlichkeit: Taylor besuchte etwa mal ein Konzert von Harry oder Paparazzi erwischten die beiden bei kleinen Ausflügen oder Spaziergängen durch die Stadt.

Getty Images Harry Styles in Luton 2024

Getty Images Taylor Russell, 2023

