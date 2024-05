Süßer Schnappschuss von Peter Andre und Baby Arabella!

Peter Andre (51) teilt einen herzerwärmenden Moment mit seinen Followern auf Instagram! Am Wochenende schmust der Sänger mit seiner kleinen Tochter und startet so in den Sonntag. Arabella Rose liegt auf seiner Brust, während er liebevoll ihren Kopf hält. Peter schaut total verliebt und schwärmt unter dem Bild: "Ich liebe es, am Sonntagmorgen zu kuscheln." Knapp zwei Monate ist seine kleine Tochter nun alt – bis jetzt gibt es nur wenige Fotos von seinem jüngsten Nachwuchs.

Das Bild kommt bei seinen Fans super an und rührt sie total! Einer schreibt unter den Beitrag: "So ein tolles Foto. Du bist gesegnet, eine so wunderbare Familie zu haben." Ein weiterer Follower schwärmt: "Oh Peter, was für ein schönes, süßes Foto! Genießt eure Kuscheleinheiten mit Arabella!" Der 51-Jährige genießt das Elterndasein anscheinend in vollen Zügen. Gemeinsam mit seiner Frau Emily MacDonagh hat er jetzt drei Kinder. Mit seiner Ex-Frau Katie Price (45) hat er zudem zwei fast erwachsene Kinder: Princess Andre und Junior Savva Andre (18).

Den Namen ihres jüngsten Kindes legten die Eltern erst nach der Geburt fest – sie waren sich nicht einig. Arabella Rose hat eine besondere Bedeutung für die Familie, denn den zweiten Namen trug bereits ihre zehnjährige Tochter Millie, die Rose aber nur ein paar Wochen als Zweitnamen hatte. Ihre Eltern entschieden sich wieder dagegen, da der Name "nicht zu ihr passte", wie Peter in einem Interview mit OK! offenbarte.

Getty Images Peter Andre, Sänger

Instagram / peterandre Peter Andre und Emily MacDonagh, Ehepaar

