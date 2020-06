Was haben die Are You The One?-Teilnehmer mit dem Gewinn in Höhe von 200.000 Euro vor? Die Aufgabe der Kandidaten war es, ihre "Perfect Matches" zu finden, die zuvor von Liebesexperten ermittelt wurden. Am Ende der Kuppelshow haben sich tatsächlich alle Paare gefunden und jetzt teilen sie sich den gefüllten Pott untereinander auf. Promiflash hat bei Kevin Yanik, Katharina Wagener (25) und Laura Morante (29) nachgefragt, wofür sie ihren Anteil von jeweils 20.000 Euro ausgeben werden.

Das "Perfect Match" – Kathi und Kevin – führt seit dem Ende der Datingshow eine glückliche Beziehung. Die beiden Verliebten sind sich einig, was das Geld betrifft: "Wir wollen unsere Anteile ganz gerne in unsere gemeinsame Zukunft und Wohnung stecken, die demnächst ansteht", offenbarte die 25-Jährige in einem Promiflash-Interview, während ihr Liebster mit einem großen Schmunzeln neben ihr saß.

Laura hingegen wird das Geld vorerst auf die Seite legen: "Ich möchte es nur wachsen sehen", meinte die Friseurmeisterin. Sie habe bereits vor der Sendung Erfahrungen mit hohen Geldsummen gemacht und lerne jetzt aus ihren eigenen Fehlern: "Ich habe es einfach für [...] sinnlose Sachen ausgegeben und diesmal möchte ich wirklich etwas Sinnvolles damit machen", betonte die 29-Jährige. Ihrer Meinung nach sei ihr Anteil am besten in Immobilien aufgehoben: Sie nehme sich vor, ihre jetzige Wohnung, die noch ihren Eltern gehöre, unter anderem mit ihrem Gewinn abzukaufen.

TVNOW Kathi und Kevin in der neunten "Are You The One?"-Folge

TVNOW Kevin und Kathi bei "Are You The One?"

Instagram / lauramorante___ "Are You The One"-Teilnehmerin Laura Morante im Mai 2020

