Nach Krisengerüchten: Jessica Biel besucht Justin auf Tour

Jessica Biel (42) unterstützt ihren Ehemann Justin Timberlake (43) auf Tour. Der Sänger befindet sich derzeit auf seiner großen "Forget Tomorrow"-Welttournee. Sein Konzert in Los Angeles ließen sich nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch seine Jessica nicht entgehen. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, läuft die Schauspielerin an der Konzertlocation entlang. Der Filmstar trug eine hellgraue, locker sitzende Hose und ein schlichtes, weißes Hemd. Dazu kombinierte sie ein Paar dunkle Schuhe, eine Lederjacke sowie eine schwarze Kappe.

Damit trotzen Jessica und Justin den nicht abreisenden wollenden Krisengerüchten. Bereits seit einigen Monaten spekulieren diverse Medien, dass die Ehe von dem Paar am Ende sein soll. Wie ein Insider gegenüber Life & Style erklärte, sollen die beiden bereits ihre Finanzen in Ordnung bringen, um den Scheidungsprozess zu vereinfachen. "Sie lieben sich zwar, aber all die Paartherapien, denen sie sich unterzogen haben, konnten einige ihrer grundlegenden Probleme nicht lösen", wollte die Quelle wissen. Bisher äußerten sich weder Justin noch Jessica zu den Vermutungen.

Jessica und Justin sind bereits seit einigen Jahren zusammen. 2007 hatte das Paar ihre Beziehung öffentlich gemacht. Nach einer kurzen Trennung im Jahr 2011, hatten sich die beiden kurz darauf das Jawort gegeben. 2015 wurde ihr Sohn Silas geboren. Sechs Jahre später folgte ihr zweiter Sohn namens Dax.

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Ehepaar

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake mit ihren Söhnen Silas und Phineas

