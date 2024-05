"Vampire Diaries"-Star Torrey DeVitto ist erstmals schwanger

Torrey DeVitto (39) ist erstmals schwanger! Das verrät die Schauspielerin nun mit einem niedlichen Post auf ihrem Instagram-Profil. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Jared LaPine steht die Pretty Little Liars-Bekanntheit in einem weißen Kleid auf der Veranda und präsentiert ihren kleinen Babybauch. Verliebt schaut Torrey ihren Partner an. "Ein kleines Mädchen kommt in diesem November", schreibt die "Chicago Med"-Darstellerin mit ein paar weißen Herzen dazu.

Auch ihr Verlobter teilt die niedlichen Neuigkeiten mit seinen Followern auf seinem Profil. Er schreibt zu den Fotos allerdings eine witzigere Ankündigung: "Na dann hoffen wir mal, dass sie die Gene ihrer Mutter bekommt!" So oder so freuen sich die Angehörigen und Fans mit dem Pärchen. Ihr "Pretty Little Liars"-Kollege Ian Harding (37) kommentiert etwa: "Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Leute."

Erst im September des vergangenen Jahres teilten Torrey und Jared einen weiteren Meilenstein mit: Sie haben sich verlobt! Auf ihrer Farm in Michigan war der Produktionsassistent vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen. Die Hochzeit lässt bislang aber noch auf sich warten.

Getty Images Torrey DeVitto, Schauspielerin

Instagram / jlapine17 Torrey DeVitto und ihr Freund im Juni 2023

Wie findet ihr Torrey DeVittos Ankündigung der Schwangerschaft? Ich finde das sehr süß! Etwas unspektakulär. Ergebnis anzeigen



