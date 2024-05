Wow! Hat Steffen Henssler Hochzeit und Baby verheimlicht?

Diese Nachricht hat Steffen Henssler (51) lange für sich behalten. Der beliebte Fernsehkoch hält sein Privatleben weitestgehend geheim. Doch nun wird bekannt, dass er bereits vor Jahren seine Freundin geheiratet haben soll. Das berichtet ein Insider gegenüber Bild. Bei der Glücklichen soll es sich um die Yogalehrerin Anna Kugelmeier handeln, von der der Tageszeitung auch ein Foto vorliegen soll. Bei der privaten Feier habe sogar Schlagerstar Jürgen Drews (79) höchstpersönlich ein Ständchen für das frisch vermählte Paar gesungen. Aber das ist noch nicht alles: Der Grill den Henssler-Star soll zudem 2018 Vater einer Tochter geworden sein!

Der Restaurantbesitzer war vor seiner Beziehung mit Anna schon einmal verheiratet gewesen und hat bereits zwei Töchter. Dem Hamburger Abendblatt hatte er 2011 erzählt, dass er zwei Mädchen von zwei verschiedenen Frauen habe. Die Kinder haben allerdings wohl kein Problem damit, dass sie nicht die gleiche Mama haben. "Das ist kein Thema, die beiden verstehen sich prima", hatte Steffen im Interview ausgeplaudert. Der stolze Papa sei sogar schon einmal alleine mit seinem Nachwuchs in den Urlaub nach Kreta geflogen.

Die Show "Grill den Henssler" feiert gerade ihre 20. Staffel. In der ersten Folge der Jubiläumsstaffel bemühten sich die Profiköche Ali Güngörmüs (47), Lucki Maurer und Thomas Bühner, den TV-Koch ins Schwitzen zu bringen. Allerdings konnte keiner der Herren den Gastgeber besiegen. Besondere Probleme bereitete ihnen das Lammfilet. Dadurch gerieten alle in zeitliche Bedrängnis. Der einstige Let's Dance-Teilnehmer Ali musste seinen Teller mit dem zubereiteten Fleisch am Ende auf das Jurypult werfen, um noch rechtzeitig fertig zu sein.

SKA/HSS/WENN/Newscom/The Mega Agency Steffen Henssler mit seiner damaligen Freundin Nadja Braun

RTL / Frank Hempel Steffen Henssler, Koch

