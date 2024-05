Wegen Krankheit: Howard Carpendale streicht Konzerttermine

Howard Carpendale (78) tourt momentan mit seinen Liveshows quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Doch das Team des Schlagerstars vermeldet nun traurige Neuigkeiten. "Leider müssen wir [...] mitteilen, dass die nächsten zwei Konzerte der 'Let's Do It Again'-Tournee aufgrund eines grippalen Infekts des Künstlers, gepaart mit einer allergischen Reaktion, leider nicht stattfinden können", heißt es auf Instagram. Aus diesem Grund wird der Musiker weder in Wien noch in Nürnberg auftreten können. Die restlichen Konzerte sollen allerdings stattfinden. "Ich freue mich umso mehr auf die weiteren Termine, die wir dann mit voller Kraft spielen werden", lässt der Sänger ausrichten.

Der "Ti Amo"-Interpret bedauert die kurzfristige Absage zutiefst. In dem Post teilt er mit: "Ich weiß, was diese Entscheidung für alle bedeutet, die sich ebenso wie wir auf die Show gefreut haben. Aber es wäre unvernünftig gewesen, wenn ich jetzt durchziehen würde." In diesem Fall müsse seine Gesundheit vorgehen. Die Fans des 78-Jährigen reagieren verständnisvoll. "Das macht mich gerade wahnsinnig traurig. Herr Carpendale, von Herzen gute Besserung und beste Wünsche. Werden Sie gesund und passen Sie auf sich auf!", kommentiert eine Userin. Andere Follower berichten, dass der Vater von Wayne Carpendale (47) schon bei seinem letzten Konzert in München nicht topfit gewirkt habe. Trotzdem soll er auf der Bühne alles gegeben haben.

Mit der "Let's Do It Again"-Tournee wollte Howard seine letzte musikalische Rundreise durch Deutschland zelebrieren. Gegenüber Superillu berichtete er, dass er danach nur noch einzelne Konzerte spielen würde, um weniger Stress zu haben. Er habe dabei auch an die Umwelt gedacht. "Es ist besser für das Klima, wenn man nicht mit zehn Sattelschleppern durch die Gegend fährt", erklärte Howard im Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Howard und Wayne Carpendale am Set des Films "Lebe dein Leben"

Anzeige Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Howard Carpendale bei der "Buddy"-Premiere

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Howards Fans so verständnisvoll reagieren? Ja. Für die Krankheit kann er ja nichts. Nee. Ich hätte mehr Kritik erwartet! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de