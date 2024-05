Kevin Costner strahlt gemeinsam mit Sohn Hayes in Cannes

Kevin Costner (69) und sein Sohn Hayes Costner zeigten sich gemeinsam beim Filmfestival Cannes. Im Partnerlook posierte das Vater-Sohn-Duo bei einem offiziellen Fototermin. Der Schauspieler und sein Sprössling trugen beide weiße Anzüge. Während Kevin sein Jackett zugeknöpft hatte, setzte Hayes mehr auf den lässigen Look. Der 15-Jährige schien bei seinem Auftritt aufgeregt gewesen zu sein. Immer wieder drehte sich Hayes zu seinem Vater und flüsterte ihm zu.

Der Grund für ihren Besuch in Cannes: Kevin und Hayes machten für ihren neuen Film "Horizon: An American Saga" Werbung. In dem Western wird der Teenager sein Schauspieldebüt geben. Wie Daily Mail berichtet, soll Hayes die jüngere Version des Charakters seines Vaters spielen. Über die genaue Handlung des Films ist bisher noch wenig bekannt. Insgesamt sind vier Teile von der Saga geplant. Kevin steht dabei nicht nur selbst vor der Kamera, sondern übernimmt auch die Regie. Damit ist es das erste Mal seit 20 Jahren, dass Kevin wieder als Regisseur tätig ist.

Kevin Costner ist bereits seit mehreren Jahrzehnten im Showbusiness aktiv. Seinen Durchbruch schaffte er 1987 mit dem Film "The Untouchables – Die Unbestechlichen". Es folgten Rollen in Streifen wie "Der mit dem Wolf tanzt", "Bodyguard" oder "Wo die Liebe hinfällt...". Für seine Leistungen wurde Kevin mit diversen Preisen, darunter zwei Oscars und drei Golden Globe Awards, ausgezeichnet.

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Kevin Costner bei den Oscars, 1991

