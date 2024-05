Adele will nach den Las-Vegas-Shows unbedingt ein Baby!

Adele Adkins (36) hat große Pläne! Die Sängerin legt derzeit eine Show nach der anderen hin. Sie veranstaltet eine Dauerkonzertreihe in Las Vegas und ist daher ziemlich beschäftigt. Wie The Sun berichtet, plauderte sie bei einem ihrer Auftritte aus dem Nähkästchen! "Sobald ich alle meine Verpflichtungen und alle meine Shows hinter mir habe, möchte ich ein Baby haben. Ich möchte ein Mädchen, weil ich schon einen Jungen habe", erklärte Adele. Mit ihrem Ex Simon Konecki (50) hat die Musikerin bereits den elfjährigen Angelo.

Adele hat auch schon eine ganz genaue Vorstellung, wie es mit ihrer Tochter werden wird. "Ich habe das Gefühl, dass sie die Person sein könnte, die ich am meisten auf der Welt liebe, aber wahrscheinlich auch am meisten hasse. [...] Sie wird mich die ganze Zeit in die Schranken weisen", meinte die "Someone Like You"-Interpretin. Vor allem mit ihren berühmten Eltern – Adele und Rich Paul (42) – würde sie sicherlich eine "herrische kleine Königin" werden.

Adele und Rich daten sich schon seit rund drei Jahren. Im vergangenen Jahr plauderte die 36-Jährige dann ebenfalls bei einer ihrer Shows aus, dass sie den Sportagenten ganz heimlich geheiratet hat. In der Vergangenheit betonte sie immer wieder, dass sie sich noch ein weiteres Kind wünschen würde.

Adele, Sängerin

Adele Adkins und Rich Paul

