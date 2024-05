Céline Dions Zwillinge (13) sind so groß wie Mick Jagger!

Céline Dion (56) als Mutter zu haben, hat einige Vorteile. Bei einem Konzert der Rolling Stones verschafft sie ihren Söhnen einen ganz besonderen Einblick. Auf Instagram teilt die Sängerin ein Foto von ihren Jungs im Backstage-Bereich der Arena. Darauf posiert Mick Jagger (80) mit der "My Heart Will Go On"-Interpretin, dem 23-jährigen René-Charles und den Zwillingen Nelson und Eddy. Auffällig ist dabei, dass die beiden 13-Jährigen fast so groß sind wie der 1,78 Meter große Rocker – der auf Zehenspitzen steht! Die zwei Teenager überragen auch ihre Mama, obwohl Kanadierin High Heels trägt.

Die sechsfache Grammy-Gewinnerin hält sich mit Fotos ihrer Sprösslinge normalerweise zurück. Allerdings postete sie vor Kurzem schon einmal einen Schnappschuss von ihren Kindern im Netz. Mit dem Bild der Familie wollte Céline auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. "Wie viele von euch wissen, wurde bei mir im Herbst 2022 das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert", schrieb sie dazu. Ihre Söhne würden sie seitdem mit aller Kraft unterstützen.

Der Popstar und seine Kinder hatten gemeinsam einen schweren Verlust verkraften müssen. Célines Ehemann René Angélil (✝73) war vor acht Jahren an Kehlkopfkrebs verstorben. Seitdem geht die 56-Jährige alleine durchs Leben. Zwischenzeitlich war ihr eine Beziehung mit Pepe Munoz hinterher gesagt worden. Allerdings stellte sie im Interview mit The Sun klar: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben, aber nicht den einen Mann in meinem Leben." Mit dem Tänzer wäre sie einfach gut befreundet. "Wir sind beste Freunde. Natürlich umarmen wir uns und halten Händchen", erklärte sie damals.

Instagram / celinedion Céline Dion mit ihren Söhnen, 2024

Getty Images Pepe Munoz und Céline Dion bei einer Fashion Show in Paris

