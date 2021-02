Anfang Januar hat The Weeknd (30) mit seinem neuen Musikvideo für gewaltig Gesprächsstoff gesorgt. Allerdings ging es dabei nicht wirklich um seinen neuen Song "Save Your Tears" , sondern vielmehr um sein verändertes Äußeres. Der Musiker machte mit seinen aufgespritzten Lippen und unnatürlich hohen und ausgeprägten Wangenknochen den Eindruck, als komme er gerade frisch vom Beauty-Doc. Was es mit diesem bizarren Look auf sich hat, erklärt The Weeknd nun höchstpersönlich.

In einem Interview mit Variety plaudert der Sänger über den Clip. Seine etwas andere Maskerade soll "die absurde Kultur der Hollywood-Berühmtheiten und der Menschen widerspiegeln, die sich aus oberflächlichen Gründen manipulieren, um zu gefallen und Bestätigung zu bekommen." Damit ist nun klar, dass es sich tatsächlich um eine Maske, und nicht etwa wirklich um einen chirurgischen Eingriff gehandelt hat.

Schon einige Wochen vor der Veröffentlichung seines umstrittenen Musikvideos war The Weeknd mit einem bandagierten Kopf zu der Verleihung der American Music Awards gekommen. Unter den Bandagen hatte man eindeutig blaue Flecke und Verletzungen ausmachen können. Die Absichten hinter diesem Auftritt hatte er damals unkommentiert gelassen.

Anzeige

Instagram / theweeknd The Weeknd, 2021

Anzeige

Instagram / theweeknd The Weeknd, Musiker

Anzeige

Getty Images The Weeknd bei den American Music Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de