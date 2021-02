Katja Burkard verzichtet auf ihr Markenzeichen! Seit fast 24 Jahren moderiert die Blondine das RTL-Magazin "Punkt 12". Die 55-Jährige begeistert die Zuschauer dabei nicht nur mit ihrer Art, sondern auch immer wieder mit ihrem Aussehen. Auch im Netz zeigt sich Katja (55) gerne in den unterschiedlichsten Outfits. Doch egal bei welchem Auftritt, ob auf ihrem Social-Media-Kanal oder im Fernsehen, auf ihre blonde Lockenpracht verzichtet die zweifache Mutter dabei eigentlich nie. Jetzt überraschte Katja allerdings ihre Fans und zeigte sich erstmals ohne ihre voluminöse Mähne!

"Ich wurde heute innerhalb kurzer Zeit in der Werbepause umgestylt. Zwei tolle Kolleginnen, zwei Glätteisen, Unmengen an Haarspray, Gels und weiß der Geier, was noch alles, und zack, war ich eine andere Frau", schrieb die Kölnerin zu einigen Aufnahmen von sich auf Instagram, die sie statt mit ihren Locken zur Abwechslung mit glatten Haaren zeigen. Ihre "Entlockung", wie sie es selbst nennt, scheint nicht nur die Netzgemeinde, sondern auch die erfahrene Nachrichtensprecherin, die sich mit ihrem jüngsten Social-Media-Post für ihren neuen Look bei ihrem Beauty-Team bedankt, zu überraschen, wie der Text unter den Fotos deutlich macht.

Bei Katjas Promi-Freunden scheint ihre neue Optik jedenfalls gut anzukommen: "Liebe es! Kannst du mir dafür deine Locken geben", fragte Judith Williams (48) unter ihrem Post. Auch TV-Kollegin Jana Azizi kann Katjas neuem Styling einiges abgewinnen: "Krass! Ganz anderer Typ, steht dir auch mega", stellte sie unter dem Beitrag fest.

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard im Januar 2021

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, TV-Moderatorin

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard im Oktober 2020

