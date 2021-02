Die hochschwangere Elsa Hosk (32) zeigt sich, wie Gott sie schuf! Das Supermodel hatte im vergangenen September die Baby-News verkündet: Sie und ihr Freund Tom Daly erwarten eine Tochter. Die 32-Jährige ließ ihre Fans voller Freude an der Schwangerschaft teilhaben und verriet erst vor einigen Tagen, dass die Geburt ihres ersten Kindes quasi kurz bevorsteht. Bevor es aber so weit ist, teilte Elsa jetzt noch einen sehr intimen Schnappschuss.

Mit einem Bild in ihrer Instagram-Story verriet die schwedische Laufstegschönheit, dass sie bereits in der 38. Schwangerschaftswoche sei. Doch neben dieser Info dürfte vor allem das Motiv die Follower begeistern: Auf dem Schwarz-Weiß-Foto zeigt sich Elsa seitlich und komplett nackt. Dabei bedeckt sie ihren Intimbereich nur mit einem Blumen-Emoji. Es scheint außerdem so, als hätte die Beauty nur am Bauch zugenommen – ihr restlicher Körper wirkt immer noch superschlank.

Das dürfte das Victoria's Secret -Engel bestimmt freuen. Schließlich möchte Elsa schnell wieder in ihren Beruf zurückkehren. "Ich hatte zum Glück nicht mit starken körperlichen Veränderungen zu kämpfen. Das gefällt mir", sagte sie vor knapp einem Monat in einer Instagram-Story, wie Daily Mail berichtet.

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, schwedisches Model

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, Model

Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Elsa Hosk bei der amfAR Gala in Cannes

