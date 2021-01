Bald hält Elsa Hosk (32) endlich ihr Baby in den Armen. Das Supermodel verkündete erst im September 2020: Es erwartet sein erstes Kind, zusammen mit seinem Partner Tom Daly. Die Laufstegschönheit verriet sogar schon das Geschlecht ihres Nachwuchses: Sie bekommt ein kleines Mädchen. Mittlerweile ist die Blondine fast im neunten Monat angelangt und hält ihre Community mit regelmäßigen Babybauchfotos auf dem Laufenden – so auch jetzt. In einem neuen Schwangerschaftsupdate verrät sie, dass der Geburtstermin ganz nah ist.

Auf ihrem Instagram-Account postete Elsa einen Schnappschuss von sich, wie sie ihre Babykugel streichelt. In der Bildunterschrift lässt sie ihr Jahr Revue passieren und gesteht, dass 2020 so viele Veränderungen mit sich gebracht habe, dass sie teilweise dachte, diese niemals bewältigen zu können. Doch der Trubel hielt auch einen "Lichtblick" für die 31-Jährige bereit: "Ich hatte die Zeit und Ruhe darüber nachzudenken, was mir wirklich am Herzen liegt und so haben wir beschlossen, ein Kind zu bekommen."

Und jetzt sei bereits 2021 und für den Victoria's-Secret-Engel seien es "nur noch ein paar Wochen", bis zur Geburt seines kleinen Mädchens. "Ich bin so dankbar für den Schmerz, den Stress, die Veränderung und die Angst, weil daraus so etwas Positives entstanden ist", betonte die Schwedin.

Instagram / tomtomdaly Tom Daly und Elsa Hosk

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im Dezember 2020

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im Dezember 2020

