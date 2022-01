Von einem After-Baby-Body fehlt bei Elsa Hosk (33) jede Spur! Das Victoria's Secret-Model ist vor fast genau einem Jahr Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Freund Tom Daly begrüßte die Laufstegschönheit ihre Tochter Tuulikki auf der Welt. Ende 2021 hatte Elsa zugegeben, dass sie ein paar der Schwangerschaftskilos noch nicht losgeworden sei – sie habe sich nach der Geburt aber keine Gedanken um ihre Figur gemacht. Offenbar hat Elsa mittlerweile aber wieder in ihre ursprüngliche Form zurückgefunden – das lassen zumindest neue Fotos vermuten.

Auf Instagram teilte die 33-Jährige mehrere Fotos von sich in einer traumhaften Kulisse. Vor einer Berglandschaft posiert sie umgeben von Palmen an einem kleinen Pool und präsentiert ihre schlanke Linie in einem knappen Bikini. Von überschüssigen Pfunden ist dabei nichts zu sehen, und auch Elsa scheint total zufrieden mit sich zu sein – immerhin rekelt sie sich sexy vor der Kamera und stellt ihren Körper ganz bewusst zur Schau. Den freizügigen Bikini-Look rundet die Blondine mit einem auffälligen Detail ab: Sie trägt babyblaue Cowboy-Boots mit braunen Verzierungen.

Äußerliche Spuren hat die Mutterschaft bei Elsa offenbar nicht hinterlassen – allerdings hat sich ihr Leben mit der Geburt ihres kleinen Sonnenscheins doch ziemlich verändert. Aber nur zum Positiven, wie Elsa schon nach wenigen Tagen mit ihrem Baby geschwärmt hatte. "Ich bin total besessen von ihr!", ließ sie damals verlauten.

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrem Partner Tom Daly und Tochter Tuulikki

Instagram / hoskelsa Model Elsa Hosk

Instagram / hoskelsa Model Elsa Hosk

