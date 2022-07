Lässige Mama! Elsa Hosk posiert cool mit ihrem Baby Tuulikki

Was für eine niedliche Fotostrecke! Im Februar 2021 wurden Elsa Hosk (33) und ihr Partner Tom Daly zum ersten Mal Eltern und hießen ihr Töchterchen Tuulikki willkommen. Mit seiner kleinen Familie zierte das Victoria's Secret-Model sogar schon das Vogue-Cover. Auch im Netz präsentiert sich die Schwedin gerne mit ihrem Nachwuchs. Nun teilte Elsa besonders lässige Bilder mit der kleinen Tuulikki!

Via Instagram postete die 33-Jährige eine ganze Reihe von Urlaubsbildern mit ihrem Sprössling. Darauf stechen vor allem die blonden Locken ins Auge, die Tuulikki offenbar von ihrer Mama geerbt hat. "Ich und mein Mädchen und Urlaubshaare", schrieb Elsa zu den Schnappschüssen. In einer lässigen Latzhose posiert die Laufstegschönheit mit ihrer Tochter und knuddelt ihr Baby dabei liebevoll.

Dass Elsa nach der Geburt ihres Kindes direkt wieder top in Form war, hatte die Blondine eigentlich gar nicht beabsichtigt. Stattdessen verlor sie ihre Babypfunde ganz unbewusst. "Nach der Geburt war ich einfach so glücklich, mein Baby zu haben, dass ich mir nicht mehr so viele Gedanken um meinen Körper gemacht habe", erklärte sie auf Instagram.

Anzeige

Instagram / hoskelsa Tom Daly und Elsa Hosk mit ihrer Tochter Tuulikki

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrer Tochter Tuulikki

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de