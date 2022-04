Früh übt sich! Vergangenes Jahr im Februar wurde Elsa Hosk (33) zum ersten Mal Mutter. Seitdem scheint ihre Tochter Tuulikki Joan – die das Model gemeinsam mit seinem Freund Tom Daly bekam – sie mit ganz viel Liebe und Stolz zu erfüllen. Auch auf ihrem Social-Media-Account lässt es sich die Blondine nicht nehmen, süße Schnappschüsse von ihrem Kind zu teilen. Nun erfreute Elsa ihre Community mit einigen Mama-Tochter-Fotos.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die gebürtige Schwedin nun eine Reihe an Aufnahmen, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs posierte. Lässig hält Elsa die Einjährige auf dem Arm, die ihrerseits freudig in die Kamera grinst. "Tuuli, meine Sonne", schrieb die Mama schlicht unter ihrem Post. Bei den Fans schienen die Fotos ebenfalls super anzukommen. So kommentierten einige User beispielsweise, wie groß Tuulikki inzwischen sei, während sich andere einfach nur an den süßen Bildern erfreuten. Auch Paris Hilton (41) schien an den Schnappschüssen Gefallen zu finden, denn die Hotelerbin hinterließ zwei Smileys mit Herzaugen unter den Bildern.

In ihrer Story ließ die 33-Jährige ihre Abonnenten dann noch etwas mehr an ihrem Alltag teilhaben. So postete Elsa beispielsweise eine Nahaufnahme von Tuulikki, auf der die kleine Maus interessiert eine Rose betrachtet. "Tuuli liebt es, an Blumen zu riechen", schrieb der Victoria's Secret-Engel dazu. Auch eine Aufnahme mit der ganzen Familie postete sie wenig später.

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki im April 2022

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk (r.) mit ihrem Freund Tom Daly und ihrer Tochter Tuulikki Joan Daly

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki

