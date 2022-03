Elsa Hosk (33) ist superstolz! Das Model ist im vergangenen Jahr Mutter geworden und hat schon des Öfteren Aufmerksamkeit damit erregt, dass es nicht nur sich selbst, sondern auch seine Tochter völlig hüllenlos im Netz zeigt. Jetzt bewies die Schwedin erneut, dass sie kein Problem damit hat, nackte Haut zu zeigen und auch ihre Familie offen mit dem Thema umgeht und herangeführt wird: Auf dem Cover der skandinavischen Vogue posieren Elsa, ihr Freund und ihr Kind komplett nackt.

Auf Instagram teilte die 33-Jährige eine Fotografie, die das Titelbild des Modemagazins zeigt. Darauf sind Elsa, ihr Partner Tom Daly und ihr Baby Tuulikki an einem Tisch voller Obst zu sehen. Während Elsa starr in die Kamera blickt, flüstert Tom ihr etwas ins Ohr. Seine Tochter sitzt auf seinem Schoß. Die Besonderheit an dem Cover: Von Kleidung fehlt jede Spur. Elsas Brüste sind zwar hinter ihren Armen versteckt und auch die Geschlechtsteile der drei sind nicht zu sehen – dass sie komplett ohne Textil vor der Kamera posieren, ist aber deutlich zu erkennen. "Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich habe mich noch nie so zu Hause gefühlt: In meinem Körper, mit diesem Cover, mit meinen beiden Liebsten, mit meiner Karriere", schwärmte Elsa unter dem Beitrag.

Die Fans sind von der Aufnahme total begeistert. "So schön", lautete ein Kommentar. Weitere Fans schlossen sich mit "Was für ein besonderes Cover" oder einem einfachen "Unglaublich" an. Rund 300.000 Likes konnte der Post innerhalb weniger Stunden sammeln.

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter in NYC im September 2021

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrer Tochter

Instagram / hoskelsa Model Elsa Hosk

