Kurz nach dem Tod der Cousine von Queen Elizabeth II. (94) herrscht erneut große Trauer im britischen Königshaus: Samuel Vestey (79), ein langjähriger Weggefährte der Queen, ist tot. Gut befreundet mit der Regentin und ihrem Sohn Prinz Charles (72) war Vestey auch Teil des als "Racing Circle" bekannten Kreises, der sich bei Pferderennen in der königlichen Loge versammelte. Jetzt ist er im Alter von 79 Jahren gestorben, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Näheres zur Todesursache und dem genauen Todestag ist bisher nicht bekannt.

Einige Wochen zuvor war Vesteys Frau im Alter von 71 Jahren gestorben. Sie war die Patentante von Prinz Harry (36). Mit einem geschätzten Vermögen von umgerechnet etwa 850 Millionen Euro galt der Geschäftsmann als einer der reichsten Menschen Großbritanniens. Der Reichtum stammte vor allem aus dem Engagement im internationalen Rindfleischhandel, das ihm im Volksmund den Titel "Beef Baron" einbrachte.

Vestey hatte seit 1999 den Titel "Master of the Horse" inne, der im Hofzeremoniell eine wichtige Position einnimmt. Unter anderem gehören zu den regelmäßigen Pflichten die Militärparade "Trooping the Colour", die alljährlich zu Ehren des Geburtstages des jeweiligen Herrschers stattfindet. Der "Master of the Horse" nimmt an dieser zu Pferde teil.

Getty Images Samuel Vestey im Jahr 1972

Getty Images Samuel Vestey 2009 in London

Getty Images Samuel Vestey, ehemaliger Stallmeister der Queen

