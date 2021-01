Queen Elizabeth II. (94) trauert um ihre Cousine Lady Mary Colman. Auch wenn bei den meisten offiziellen Terminen inzwischen nur noch die engste Familie der Monarchin auftritt, hat die Queen auch zu ihrer weiteren Verwandtschaft ein in vielen Fällen enges Verhältnis. So offenbar auch zu Lady Mary. Die beiden Frauen sollen häufig Feiertage und Urlaube gemeinsam auf dem Landsitz der Queen verbracht haben. Jetzt wurde bekannt: Lady Mary ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Wie die Zeitung Express berichtet, habe Marys Familie diese traurige Nachricht nun bestätigt. Demnach sei die Adlige bereits am 2. Januar in ihrem Haus in Norfolk gestorben. Über die Todesursache ist bisher noch nichts bekannt. Laut einem Statement ihrer Familie "wurde sie von jedem geliebt, der sie kennengelernt hat."

Die Queen hat zu diesem traurigen Verlust bisher noch kein Statement abgegeben. Lady Mary hinterlässt ihren Ehemann Sir Timothy Colman, ihre drei Töchter Sarah, Sabrina und Emma, ihre beiden Söhne James und Matthew, zehn Enkelkinder und insgesamt 16 Ur-Enkel.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Lady Mary Colman bei der Royal Norfolk Landwirtschaftsmesse, 2004

Getty Images Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II. auf einer Gartenparty im Buckingham Palace, 2010

