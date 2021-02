Die Are You The One?-Kandidaten können jetzt sogar noch mehr Geld einsacken! Wie bereits im Vorjahr sind auch diesmal wieder zehn Paare laut wissenschaftlicher Kriterien füreinander bestimmt. Sollte es den Singles gelingen, alle Perfect-Match-Pärchen zu finden, winkt ihnen eine Siegprämie von insgesamt 200.000 Euro! Doch damit nicht genug: Die Teilnehmer können ihr Budget noch erweitern – sofern sie auf die Entscheidungen der Match Box verzichten!

"Ihr könnt bei jeder Match-Box-Entscheidung ab jetzt das Ergebnis verkaufen für 10.000 Euro. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, am Ende mit 290.000 Euro vom Hof zu reiten", erklärt Moderatorin Sophia Thomalla (31) ihren Schützlingen die neue Regelung, die auch prompt in die Tat umgesetzt wird. Obwohl sich ein Großteil dagegen entschied, verkündet Single-Boy Marcel die finale Entscheidung und verkaufte das Match-Ergebnis von Germain und Victoria. Damit erfahren die Kandidaten zwar nicht, ob die beiden ein Perfect Match ergeben, sind allerdings um 10.000 Euro reicher.

Die neue Regel sorgt bislang allerdings für gespaltene Meinungen, wie sich im Promiflash-Interview herausstellte. "Puh, die neue Regel hat uns anfangs echt gefreut", verriet Dominik. Gleichzeitig sorgte sie aber auch für einiges an Chaos innerhalb der Gruppe. "Leider wurde nicht jede Entscheidung zum Verkauf weise getroffen", plauderte Kathleen bereits im Hinblick auf die noch kommenden Folgen aus. Dennoch ist sich die Mehrheit einig, dass die Regelung frischen Wind und Spannung mit sich bringt.

In der zweiten Matching-Night macht sich die Verkauf-Regelung dann bereits ein erstes Mal bemerkbar. Auch wenn der Cast bisher unverändert, wie in der Vorwoche, nur zwei Scheinwerfer zum Leuchten bringt – also zwei Perfect-Match-Paare findet – umfasst ihr Gewinnkonto aktuell eine Summe von 210.000 Euro. Bei einem sogenannten Blackout, also keinem einzigen richtigen Pärchen, würde sich der Betrag jedoch radikal verändern.

