Süße News von Kylie Minogue (52) und ihrem Liebsten Paul Solomons! Zwar hält die Pop-Ikone ihre Beziehung zu dem Creative-Director größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – trotzdem brodelte die Gerüchteküche heftig: Die Schauspielerin Billie Piper (38), die mit dem Paar befreundet ist, hatte Kylies Partner Paul in einem Interview als "Verlobten" bezeichnet. Und damit hat sie die Liebesnews offenbar versehentlich ausgeplaudert: Pauls Stiefmutter Gloria bestätigte jetzt allerdings, dass sich das Paar verlobt hat!

Von Daily Mail auf Billies vermeintlichen Interview-Fauxpas angesprochen, bestätigte die Stiefmutter die Verlobung: "Nun, da hat sie recht, mein Sohn ist ein Held." Sie habe die zukünftige Ehefrau ihres Sohnes inzwischen auch schon kennengelernt und sei ganz aus dem Häuschen. "Sie ist sehr nett", betonte Gloria und schwärmte: "Ich bin begeistert, dass sie verlobt sind."

Zwar bestätigte Pauls Stiefmutter damit die Verlobung – doch weitere Details zur Beziehung der beiden Turteltauben wollte sie nicht verraten. "Ich respektiere meinen Sohn und ich respektiere Kylie zu sehr, um noch mehr zu sagen", erklärte sie. Bislang bleibt also noch unklar, wann und wo sich die "Love At First Sight"-Interpretin und ihr Paul das Jawort geben werden.

Instagram / paulsolomonsgq Paul Solomons und Kylie Minogue an Weihnachten

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Getty Images Musikerin Kylie Minogue im Juni 2019 in London

