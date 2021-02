Die legendären Wutausbrüche von Daniele Negroni (25), eine krankheitsbedingte Aufgabe und das pikante Dreier-Drama: Die erste Staffel von #CoupleChallenge hat die Fans begeistert und gezeigt, wie mitreißend auch ein reines Online-Format sein kann. Die Aufregung war zuletzt dementsprechend groß: Wird es eine Fortsetzung geben? Jetzt können alle aufatmen! Denn eine Sprecherin bestätigte jetzt gegenüber Promiflash: Es wird definitiv eine zweite Staffel des Paar-Wettkampfs geben!

Am Dienstag veröffentlichte TVNOW die zehnte und letzte Folge der ersten Staffel von "#CoupleChallenge" am scheinbar idyllischen Bergsee. Und bereits zu diesem frühen Zeitpunkt gibt die Produktionsfirma gegenüber Promiflash bekannt: "Aufgrund des großen Erfolges steht jetzt schon fest, dass es mit der Eigenentwicklung von RTL Studios weitergeht." Wann die neuen Folgen auf zu sehen sein werden, würde rechtzeitig bekannt gegeben werden, hieß es abschließend.

Die erste Staffel konnte das Freundschafts-Couple Melody Haase (27) und Xenia Prinzessin von Sachsen (34) in einem hart umkämpften Finale gewinnen. Von den ursprünglich als Preisgeld ausgelobten 100.000 Euro blieben ihnen am Ende aller Challenges noch 65.500. Die Fans dürfen also gespannt sein, mit welchen Dramen das Erfolgskonzept beim nächsten Mal aufwarten wird.

