Endlich geht es bei #CoupleChallenge zur Sache! Schon in Folge eins konnte man in einem Vorschau-Clip sehen, dass Melody Haase (26) mit dem ehemaligen Temptation Island-Pärchen Davide Tolone (21) und Siria Campanozzi (21) im Bett landen wird. Doch bislang blieb die heiß ersehnte Szene aus. Davide und Siria mussten zwischenzeitlich sogar das Camp verlassen, sind nun aber wieder zurück. Und tatsächlich: In Folge acht war es soweit – Melody landete bei Davide und Siria im Bett.

Die verbliebenen vier Pärchen gönnten sich eine kleine Party, bei der auch Alkohol floss. Melody war gut dabei, was das Trinken anging und auch ihre Libido – wie fast immer – war angekurbelt. Am Lagerfeuer sprechen Davide und Siria Melo gezielt darauf an. Sie wollen nicht, dass das Thema "Dreier" weiterhin als Gag gehandelt wird, weil das sonst langweilig wäre – sie wollen Nägel mit Köpfen machen. Gesagt, getan – die Sängerin schlüpfte in heiße Reizwäsche, ölte sich den XXL-Hintern nochmal ein und schlüpfte bei Davide und Siria unter die Decke.

Wie weit die Drei am Ende wirklich gingen, bleibt aber offen. Man hört nur Kussgeräusche und Stöhnen unter der Decke. Doch wenn man eines von Melody Haase weiß, dann, dass sie im Bett keine halben Sachen macht.

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

TVNOW Martin Angelo und Melody Haase bei "#CoupleChallenge"

Instagram / https://www.instagram.com/davidedondale/ Siria und Davide, "Temptation Island"-Teilnehmer

TVNOW Xenia Prinzessin von Sachsen und Melody Haase bei "#CoupleChallenge"

