Nina Röber (20) muss jetzt woanders nach der großen Liebe suchen! In der dritten Folge hieß es für die Studentin aus Pirna Abschied nehmen – sie konnte den derzeitigen Bachelor Niko Griesert (30) anscheinend nicht von sich überzeugen. Ob sich ihr Rauswurf bereits angebahnt hatte? Schon die Nachricht, dass die Jüngste in der Runde noch keine Erfahrung mit Beziehungen gemacht habe, überraschte den TV-Kavalier. Promiflash hat mit Nina über ihr Serien-Aus gesprochen: Was glaubt sie ist der Grund dafür, dass sie keine Rose von Niko bekommen hat?

Im exklusiven Promiflash-Interview gab die Beauty zu, dass sie den IT-Projektmanager gerne besser kennengelernt hätte. Eine Erklärung, warum es am Ende doch nicht gepasst hat, habe sie allerdings eigentlich nicht. "Ich denke, es sind so viele tolle Mädels dabei, da kann es ja nicht mit allen passen", spekulierte sie. Den frühen Rauswurf trägt die Brünette mit Fassung. So habe die wenige Zeit nicht ausgereicht, um Gefühle für Niko entwickeln zu können. "Weil ich denke, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert, konnte ich damit ziemlich gelassen umgehen", bekräftigte die 20-Jährige.

Doch Nina bereut ihre Teilnahme an dem Kuppelformat keineswegs. "Ich habe einige tolle Freundschaften dort geschlossen und viele Erfahrungen gemacht, für die ich sehr dankbar bin", äußerte sie sich gegenüber Promiflash. Sie habe vor allem gemerkt, wie wichtig es sei, sich selbst treu zu bleiben.

Instagram / /_ninarober_ Nina Röber, Bachelor-Kandidatin

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Nina

Instagram / _ninarober_ Nina Röber, "Der Bachelor"-Teilnehmerin 2021

