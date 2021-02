Eine besonders schwere Entscheidung für den Bachelor! Eigentlich hatten sich die Reihen von Niko Grieserts (30) Liebes-Anwärterinnen schon ein wenig gelichtet – in der dritten Nacht der Rosen kündigt sich jedoch Zuwachs in dreifacher Form an. Jacqueline Bikmaz, Debora Goulart (24) und Kim-Denise Lang (23) wurden aus ihrer vorsorglichen Quarantäne-Zeit entlassen und stoßen zur Ladys-Gruppe hinzu. Das bedeutet aber auch: Für drei andere Damen ist die Reise zu Ende. Niko entscheidet sich für ein Kennenlernen mit den neuen Frauen und schickt stattdessen Nora Lob (31), Melissa Lindner (27) und Nina Röber (20) nach Hause.

"Es ist schwer, sich drauf einzulassen. Und es ist auch ganz schwer zu sagen, du bist wieder offen. Irgendwann denkst du dir: Du brauchst doch auch mal die Zeit, die kennenzulernen, die vorher schon da waren", gibt sich der 30-Jährige in der heutigen Folge ganz besonders nachdenklich. Während die drei Neuankömmlinge versuchen, möglichst schnell die verpasste Zeit aufzuholen, fällt es Niko ausgesprochen schwer, eine Entscheidung zu treffen. Am Ende lässt er Denise, Debbie und Jacqueline aber nicht allzu lange zappeln und überreicht ihnen zum ersten Mal eine Rose von Angesicht zu Angesicht.

Während sich Karina Wagner (24) über die letzte Schnittblume des Abends freuen darf, heißt es also für Nora, Nina und Melissa Abschied nehmen. Obwohl den Damen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben steht, geben sie sich tapfer und wünschen dem TV-Kavalier alles Gute für seine weitere Reise. Vor allem Melissas Abgang dürfte Niko noch eine Weile in Erinnerung bleiben: Der Fuß der Blondine schläft ein und sie muss sich humpelnd in Richtung Ausgang quälen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNow Niko Griesert und Debora Goulart in der dritten Nacht der Rosen

Anzeige

TVNow Niko Griesert und Jacqueline Bikmaz bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNow Niko Griesert und Kim-Denise Lang bei "Der Bachelor"

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Nina

TVNow/ Arya Shirazi Bachelor-Kandidatin Nora Lob

TVNow/ Arya Shirazi Melissa Lindner, Bachelor-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de